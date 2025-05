O condutor tentou fugir, dando início a uma breve perseguição que terminou pouco depois, com a abordagem do veículo

publicado em 13/05/2025

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Durante patrulhamento da Polícia Militar na rua Alvin Algarve, na zona Sul da cidade, na madrugada desta segunda-feira (12), um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu por volta das 2h20.

A ação fez parte da Operação Impacto, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à prevenção de crimes patrimoniais, como roubos e furtos. Segundo a PM, uma equipe do Tático avistou uma motocicleta em atitude suspeita no bairro Palmeiras 1. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a uma breve perseguição que terminou pouco depois, com a abordagem do veículo.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de adulteração, o chassi estava parcialmente suprimido, a numeração do motor era incompatível com a placa e o lacre apresentava rompimento, além de conter um selo falsificado.