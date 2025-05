O adolescente morreu, após ficar internado por dois dias em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto

publicado em 29/05/2025

O veículo ficou completamente destruído às margens da rodovia (Foto: Polícia/G1)

Da redação

Morreu o adolescente de 16 anos, que estava no carro que o motorista realizou uma manobra de “cavalo de pau”, em uma rodovia de São José do Rio Preto. O rapaz morreu, após ficar internado por dois dias em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

De acordo com as informações, após o acidente, o jovem ficou inconsciente, foi socorrido em estado crítico e precisou ser entubado devido à gravidade dos ferimentos. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e veio a óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas relatou que, no momento do acidente, ocorrido no último domingo (25), o motorista conduzia o veículo alcoolizado, sob efeito de drogas e sem possuir carteira de habilitação. Além de realizar ultrapassagens perigosas, o condutor executou um “cavalo de pau” na rodovia Délcio Custódio da Silva (SP-427), o que resultou no capotamento do veículo.

Ainda segundo o registro policial, após o acidente, o motorista tentou fugir do local, resistindo à abordagem policial e chegando a tentar agredir os policiais. Durante o confronto, um disparo acidental foi efetuado, segundo consta no boletim, porém ninguém ficou ferido. O suspeito foi contido, algemado e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O veículo ficou completamente destruído às margens da rodovia. No total, havia cinco ocupantes no automóvel. Três ficaram presos às ferragens, sendo que um deles estava desacordado e outro gritava por socorro. As duas demais vítimas também sofreram ferimentos.

Uma testemunha confirmou à polícia que presenciou todas as manobras perigosas e atos de imprudência cometidos pelo motorista antes do acidente.