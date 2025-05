O esfaqueamento aconteceu após a vítima descer de um ônibus em um ponto de parada e seguir caminhando em direção à sua residência

publicado em 29/05/2025

Ferida, a jovem conseguiu pedir ajuda e foi socorrida por moradores da região, sendo imediatamente encaminhada ao HB (Foto: Hospital de Base)

Na madrugada de quinta-feira (28), uma jovem de 18 anos, grávida de seis meses, foi atacada e esfaqueada sete vezes por dois homens desconhecidos. O esfaqueamento aconteceu após a vítima descer de um ônibus em um ponto de parada e seguir caminhando em direção à sua residência em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que estava retornando do trabalho e seguia para casa, quando percebeu que estava sendo seguida por dois homens. Ao se aproximarem, os agressores a atacaram com múltiplos golpes de faca e, em seguida, fugiram do local sem levar nenhum pertence.

Ferida, a jovem conseguiu pedir ajuda e foi socorrida por moradores da região, sendo imediatamente encaminhada ao Hospital de Base. A Polícia Civil investiga o caso, que foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas não descarta a possibilidade de reclassificação para outros crimes, dependendo do avanço das apurações e da gravidade das lesões.