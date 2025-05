Uma jovem de 19 anos foi presa na madrugada de anteontem, após agredir um policial militar com um chute no rosto durante ocorrência

publicado em 28/05/2025

A jovem foi conduzida à delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal, resistência e ameaça (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Uma jovem de 19 anos foi presa na madrugada desta terça-feira (27), após agredir um policial militar com um chute no rosto durante uma ocorrência de desentendimento entre ela e outra mulher em um restaurante na cidade de São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando uma das envolvidas acionou a Polícia Militar, relatando estar sendo ameaçada pela suspeita, que circulava ao redor do estabelecimento e fazia ameaças verbais.

Quando a equipe policial chegou ao local, o policial solicitou o documento de identidade da vítima para formalizar o atendimento. Nesse exato momento, a suspeita retornou repentinamente ao restaurante e, de forma inesperada, partiu para cima da vítima, desferindo socos, chutes e puxões de cabelo, gerando grande tumulto no ambiente.

O policial interveio e conseguiu separar as duas, mas, durante a contenção, foi surpreendido quando a jovem desferiu um chute diretamente em seu rosto, causando ferimentos. Devido ao estado extremamente alterado, agressivo e descontrolado da suspeita, foi necessário o uso de algemas tanto nas mãos quanto nos pés, para garantir a segurança dos envolvidos e da própria agressora.