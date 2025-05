Uma idosa morreu carbonizada após, segundo relatos, atear fogo na própria residência, em um episódio que mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

publicado em 23/05/2025

A perícia esteve no local para coletar evidências que serão fundamentais para esclarecer os fatos (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Uma tragédia comoveu os moradores do bairro Jardim Viena, em São José do Rio Preto, na tarde desta quinta-feira (22). Uma idosa morreu carbonizada após atear fogo na própria residência, em um episódio que mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da polícia, a ocorrência teve início após uma denúncia que relatava uma possível situação de risco envolvendo a idosa e seu imóvel. Testemunhas relataram que, momentos antes, um homem teria deixado uma grande quantidade de combustível na residência, levantando sérias suspeitas sobre a segurança no local e o estado emocional da moradora.

Ao chegarem, os policiais se depararam com os portões trancados e tentaram, por diversas vezes, estabelecer contato verbal com a idosa, na tentativa de convencê-la a abrir a residência. No entanto, de forma inesperada, ela iniciou o incêndio dentro do imóvel, impedindo qualquer aproximação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado com urgência e deslocou diversas viaturas para combater as chamas, que se alastraram rapidamente por toda a casa. Apesar dos esforços intensos das equipes, a vítima foi localizada já sem vida, carbonizada no interior do imóvel.

Além da idosa, outra pessoa também residia na casa e perdeu todos os seus pertences no incêndio, embora não tenha se ferido fisicamente.