Cinco homens invadiram o estabelecimento e furtaram três motocicletas, causando um prejuízo estimado em R$ 40 mil

publicado em 28/05/2025

A Polícia Civil já está analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Uma loja de veículos foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (27), em José Bonifácio. Cinco homens invadiram o estabelecimento e furtaram três motocicletas, causando um prejuízo estimado em R$ 40 mil, segundo o gerente do local.

O crime ocorreu por volta das 2h, na rua Antônio Gonçalves da Silva. De acordo com o relato do responsável pela loja, os criminosos utilizaram um machado para quebrar o vidro da fachada e acessar o interior do comércio.

A ação foi rápida e precisa, durando cerca de quatro minutos, conforme mostram as imagens captadas pelo sistema de monitoramento. Assim que o alarme foi disparado, o sistema de segurança enviou um alerta aos proprietários, que imediatamente acionaram a Polícia Militar.

A equipe chegou ao local em aproximadamente seis minutos, mas os suspeitos já haviam fugido levando os veículos. Foram levadas três motocicletas, uma de 150 cilindradas, uma de 160 cilindradas e uma de 300 cilindradas.

O gerente informou ainda que, nos dias que antecederam o furto, a loja recebeu grande movimento de clientes, mas nenhum comportamento que despertasse suspeita foi percebido, levantando a possibilidade de que os criminosos tenham feito um levantamento prévio de forma discreta.