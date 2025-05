Uma operação realizada pelas equipes da Força Tática de Votuporanga, resultou na prisão de um homem, procurado pela justiça

publicado em 12/05/2025

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi imediatamente conduzido à Central de Polícia Civil (Foto: A Cidade)

Uma operação realizada pelas equipes da Força Tática de Votuporanga, resultou na prisão de um homem, procurado pela justiça no bairro Matarazzo. O homem foi identificado pelas as iniciais D.L.D.C.

De acordo com as informações da polícia, durante patrulhamento na zona Sul, os policiais abordaram um indivíduo, na rua Dr. Joaquim Franco Garcia. Após consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.