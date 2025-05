Durante o desentendimento, um deles sacou um facão e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um ferimento superficial

publicado em 12/05/2025

A vítima foi prontamente atendida por uma equipe de ambulância que já estava de plantão no evento e encaminhada ao Hospital do Pozzobon (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Na noite deste domingo (11), uma briga registrada, no estacionamento da arena do Votu International Rodeo, terminou com um homem ferido após ser atingido na cabeça por um golpe de facão. Apesar da violência, a vítima não corre risco de morte.

De acordo com testemunhas, a confusão teve início com uma discussão entre dois homens. Durante o desentendimento, um deles sacou um facão e desferiu um golpe na cabeça do outro, causando um ferimento superficial.

A vítima foi prontamente atendida por uma equipe de ambulância que já estava de plantão no evento e, em seguida, encaminhada ao Hospital do Pozzobon, onde recebeu cuidados médicos. Seu estado de saúde é considerado estável.

Um policial militar que estava de folga no local, acompanhado da família, presenciou a briga, interviu rapidamente, desarmou o agressor e conteve a situação até a chegada da Polícia Militar. A equipe de segurança do evento também prestou apoio na ocorrência.