O homem foi preso no município de Valentim Gentil, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito

publicado em 26/05/2025

Grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos pela polícia; o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante este final de semana, em ação coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Valentim Gentil, com o apoio da Delegacia de Cardoso e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, um homem foi preso no município de Valentim Gentil, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional de Garantias de São José do Rio Preto.

Durante as diligências, os policiais localizaram 70 porções de maconha, uma porção de dry ice (substância sintética de alto poder psicoativo), 16 porções de cocaína, além de uma arma falsa. Também foram encontradas sete munições calibre 44, cinco delas deflagradas e duas intactas.

No imóvel, os policiais apreenderam ainda dinheiro em espécie, telefones celulares, balanças de precisão, materiais utilizados para embalar drogas e uma faca empregada no fracionamento dos entorpecentes.