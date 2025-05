Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo no município de Magda

publicado em 26/05/2025

Diante das evidências, o suspeito, a vítima e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Civil de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (24) por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo no município de Magda. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 3ª Companhia do 16° Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com informações da polícia, a equipe policial foi acionada para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher em uma residência localizada na rua José Tavares. No local, a vítima relatou que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro e informou que o agressor possuía uma arma de fogo, especificamente uma espingarda.

Os policiais localizaram o suspeito dentro de um veículo VW/Saveiro, estacionado em frente à residência. Ele foi abordado e, inicialmente, permaneceu em silêncio diante das perguntas dos policiais. Considerando os relatos da vítima e os indícios no local, os policiais deram voz de prisão ao homem pelo crime de violência doméstica.

Durante o andamento da ocorrência, o suspeito admitiu que havia uma espingarda de pressão escondida sob a cama do casal, mas negou possuir qualquer outro armamento. No entanto, durante uma busca minuciosa no interior do veículo, os policiais encontraram uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, e uma sacola contendo grande quantidade de munições de diversos calibres, além de materiais utilizados para recarga artesanal.

A operação resultou na apreensão de duas espingardas e centenas de munições intactas e deflagradas. Diante das evidências, o suspeito, a vítima e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Polícia Civil de Votuporanga.