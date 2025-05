A vítima, identificada como Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos, morreu no local, após ser alvejado por oito disparos de arma de fogo

publicado em 05/05/2025

O crime ocorreu por volta das 20h, na rua Eucaliptos, no bairro Chácara das Paineiras em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem de 45 anos, identificado como Lindomar Barros dos Santos, foi executado a tiros na noite do último sábado (3), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Natural do estado do Maranhão, a vítima residia na cidade há cerca de um ano, onde morava com a irmã.

O crime ocorreu por volta das 20h, na rua Eucaliptos. Segundo relatos de testemunhas, o corpo foi encontrado caído na via pública. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados imediatamente. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito da vítima.

De acordo com informações preliminares, Lindomar foi alvejado por aproximadamente oito disparos de arma de fogo, que atingiram diversas partes do corpo, incluindo a cabeça, o que levanta a suspeita de execução.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. A Polícia Científica realizou os primeiros levantamentos no local, colhendo evidências que podem contribuir para a investigação. Imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas nos próximos dias para tentar identificar o autor do crime.