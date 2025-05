A ocorrência foi registrada como ato obsceno, dano ao patrimônio público, ameaça e resistência

publicado em 13/05/2025

Durante a tentativa de contenção, o suspeito quebrou o vidro e a grade de proteção da viatura da GCM (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Um homem de 29 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (12), em São José do Rio Preto, após ser flagrado se masturbando dentro da Unidade de Pronto Atendimento Norte.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), o caso foi identificado por seguranças da unidade, que acionaram os guardas. As imagens do circuito interno de segurança confirmaram o ato. Ao ser abordado, o homem reagiu com agressividade, proferiu ameaças e tentou fugir.

Durante a tentativa de contenção, o suspeito quebrou o vidro e a grade de proteção da viatura da GCM. Diante do comportamento alterado, os guardas suspeitaram de um possível surto psicótico e o encaminharam para avaliação em um hospital psiquiátrico.