A vítima identificada como Renato Francisco de Carvalho, de 47 anos, foi transferia para o Hospital de Base de Rio Preto, devido à complexidade do caso

publicado em 23/05/2025

A Polícia Civil já iniciou uma investigação para identificar o condutor e o veículo envolvidos no crime de atropelamento seguido de fuga (Foto: Divulgação/Região Noroeste)

Da redação

Um homem, identificado como Renato Francisco de Carvalho, de 47 anos, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base em Rio Preto, após ser vítima de um atropelamento. O fato ocorreu na madrugada de anteontem, por volta das 3h, na Marginal Luiz Brambati, em Fernandópolis.

Câmeras de segurança de uma empresa nas proximidades registraram o exato momento do impacto. As imagens mostram Renato caminhando pela calçada lateral da marginal quando é atingido violentamente por um veículo que trafegava em alta velocidade.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada a vários metros, caindo de forma brusca sobre a calçada. As gravações revelam ainda que, após o atropelamento, o motorista parou por alguns segundos, mas fugiu em seguida, sem prestar qualquer tipo de socorro.

Poucos minutos depois, outro condutor que passava pela via percebeu a presença de Renato caído, imediatamente parou e acionou os serviços de emergência. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar chegaram rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros.

Diante da gravidade dos ferimentos, Renato precisou ser intubado ainda no local, apresentando quadro de traumatismo craniano severo, além de múltiplas lesões pelo corpo. Ele foi inicialmente levado à Santa Casa de Fernandópolis, mas, devido à complexidade e gravidade do quadro, foi transferido em caráter de urgência para o Hospital de Base de Rio Preto.