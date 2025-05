Os policiais avistaram o suspeito gesticulando de forma agressiva com duas mulheres em uma barraca de frutas

publicado em 17/05/2025

Como resistiu à abordagem, os policiais utilizaram força moderada para contê-lo e conduzi-lo à Central de Polícia Civil (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã deste domingo (18), um homem foi detido na praça São Bento, em Votuporanga, após ameaçar feirantes e desacatar policiais militares. O fato ocorreu durante a famosa feira livre, o que gerou certo tumulto.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h40, os policiais avistaram o suspeito gesticulando de forma agressiva com duas mulheres em uma barraca de frutas. Ao se aproximarem, flagraram o momento em que ele pegava frutas do local enquanto proferia ameaças.

O homem foi abordado e submetido a revista pessoal, mas nenhum item ilícito foi encontrado. Durante a tentativa de orientação por parte da equipe, o suspeito se exaltou, passou a ofender os policiais e os chamou de “folgados”. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão.

Como resistiu à abordagem, os policiais utilizaram força moderada para contê-lo e conduzi-lo à Central de Polícia Civil. Na unidade policial, além das duas feirantes inicialmente envolvidas, uma terceira vítima compareceu e também relatou ter sido ameaçada pelo suspeito.