publicado em 22/05/2025

Os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Civil, onde o delegado de plantão formalizou os registros de captura (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga realizou a prisão de dois indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto na zona Sul da cidade. A prisão aconteceu após uma tentativa de fuga de um dos suspeitos e o outro tentar se esconder dos policiais.

Durante a ação, a equipe policial avistou um homem no interior de uma praça. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, sendo acompanhado até a rua Fioravanti Poiani, onde foi interceptado e abordado.

O indivíduo foi submetido à busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, foi realizada consulta do nome do suspeito que confirmou a existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga, com base na Lei Maria da Penha, que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência. Diante da confirmação, ele recebeu voz de prisão.

Enquanto a equipe se deslocava até a Central de Polícia Civil, os policiais visualizaram outro homem que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de uma árvore. Ele foi rapidamente abordado e identificado. Após nova consulta ao sistema, constatou-se que também havia contra ele um mandado de prisão em aberto, desta vez pelo crime de apropriação indébita.