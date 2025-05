A troca na aplicação de um medicamento resultou na morte de José Rafael dos Santos Silvano de Souza, no pronto atendimento do Hospital da Unimed

publicado em 08/05/2025

O erro resultou na morte de José Rafael dos Santos Silvano de Souza, de apenas 2 anos de idade (Foto: Reprodução/SBTinterior)

Da redação

A suposta troca na aplicação de um medicamento resultou na morte de José Rafael dos Santos Silvano de Souza, de apenas 2 anos, no pronto atendimento do Hospital da Unimed, em Andradina. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo informações apuradas pela polícia, o menino havia dado entrada na unidade com diagnóstico de bronquiolite, uma infecção respiratória comum em crianças. Ele foi atendido por uma pediatra, que prescreveu hidrocortisona, um anti-inflamatório frequentemente utilizado em quadros respiratórios.

No entanto, logo após a aplicação do medicamento por via intravenosa, a criança apresentou uma rápida queda na saturação de oxigênio, passou a vomitar e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes médicas iniciaram manobras de reanimação, entubaram o menino, mas ele não resistiu e morreu após cerca de 45 minutos de tentativas de reanimação.

Durante o atendimento, uma técnica de enfermagem identificou que havia algo errado com a medicação administrada e alertou a equipe. Segundo o delegado responsável pelo caso, Genivaldo Alves dos Santos, foi constatado que outra técnica de enfermagem, de 31 anos, havia aplicado succinilcolina, um potente relaxante muscular utilizado em procedimentos anestésicos e intubação.

“A técnica não apenas aplicou o medicamento errado, mas também administrou uma dose extremamente alta. A recomendação é de cerca de 1 ml por quilo de peso, mas ela aplicou 100 ml”, afirmou o delegado.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia para prestar depoimento. O pai da criança compareceu ao local para representar a família. Também foram ouvidos a médica responsável, funcionários do hospital e as duas técnicas de enfermagem envolvidas.

“Foram depoimentos longos e detalhados, que se estenderam até cerca de 6h da manhã. Com base neles, decidi pela prisão em flagrante da técnica responsável pela aplicação do medicamento, por homicídio culposo. Ficou evidente a imprudência”, declarou o delegado.