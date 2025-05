O furto aconteceu na avenida Jerônimo Ribeiro de Mendonça, nas proximidades do postinho de saúde da cidade

publicado em 23/05/2025

A Polícia Militar foi acionada imediatamente para registrar a ocorrência e iniciar as diligências na tentativa de identificar o autor do crime (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta sexta-feira (23) uma motocicleta foi furtada na Avenida Jerônimo Ribeiro de Mendonça, nas proximidades do postinho de saúde, em Cardoso. Segundo informações, o veículo pertencia a um comerciante local e foi levado de frente ao seu estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente para registrar a ocorrência e iniciar as diligências na tentativa de identificar o autor do crime. Testemunhas relataram que o suspeito aparentava não ser morador da cidade, o que pode dificultar as buscas e a identificação.