A apreensão foi realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária durante patrulhamento da Operação Impacto

publicado em 21/05/2025

Ao todo, a droga totalizou 33,7 quilos. Segundo a polícia, o casal não possuía antecedentes criminais (Foto: Reprodução)

Da redação

Um casal foi preso em flagrante na madrugada de anteontem transportando 33,7 quilos de maconha na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na altura do km 582, em Jales. A apreensão foi realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária durante patrulhamento da Operação Impacto.

Os policiais abordaram um veículo VW Gol, com placas de Três Lagoas-MS, ocupado por um homem e uma mulher. A abordagem ocorreu como parte de uma fiscalização de rotina de trânsito. Durante a vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha escondidos no porta-malas e atrás do banco do passageiro.

Ao todo, a droga totalizou 33,7 quilos. Segundo a polícia, o casal não possuía antecedentes criminais. O veículo e os entorpecentes foram apreendidos, e os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.