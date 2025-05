A apreensão foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento na região

publicado em 22/05/2025

Foram encontradas com o jovem, várias porções de crack, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante a operação impacto, realizada em Votuporanga na última terça-feira (20), um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas no bairro São João, zona Sul da cidade. A apreensão foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento na região.

De acordo com as informações da polícia, a abordagem ocorreu no cruzamento das ruas José Abdo e rua Olga Loti Camargo, lugar já conhecido pela polícia como área de intenso comércio e consumo de drogas. Durante patrulhamento tático, os policiais avistaram o jovem em atitude considerada suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal foram encontradas várias porções de crack já embaladas e prontas para a comercialização, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular, possivelmente utilizado na atividade ilícita. Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Central de Polícia Civil.