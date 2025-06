O acidente aconteceu depois da vítima, que pilotava uma bicicleta elétrica, supostamente não respeitar a sinalização de “pare” e colidir na lateral de um veículo

publicado em 31/05/2025

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Tietê, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga e mobilizou equipes do Samu (Foto: A Cidade)

Da redação

Na noite de sábado (31) duas adolescentes se envolveram em um acidente gravíssimo no cruzamento das ruas Rui Barbosa e rua Tietê, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. O acidente aconteceu depois que uma das adolescentes que pilotava uma bicicleta elétrica, supostamente não respeitar a sinalização de “pare” e colidir na lateral de um veículo Mitsubishi Pajero.

Com o impacto, ambas foram arremessadas ao solo. A adolescente que estava na garupa sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento no local. Já a condutora da bicicleta, identificada pelas iniciais E.A.S., ficou inconsciente e foi imediatamente socorrida em estado crítico, com um traumatismo craniano grave.

Atualmente, E.A.S. permanece sob cuidados intensivos, entubada e sem previsão de alta, segundo a Santa Casa. Seu quadro inspira cuidados e é acompanhado de perto pela equipe médica.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área para realização da perícia. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas, mas os relatos iniciais apontam falha no cumprimento da sinalização por parte das jovens.