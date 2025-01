Crime, que ocorreu em Jales, conforme as investigações, teria motivação passional, já que o assassino e a vítima teriam um relacionamento

publicado em 18/01/2025

Vanessa de Moraes Canuto Mascheto teria sido assassinada por motivações passionais, conforme investigação da polícia (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Polícia Civil de Jales descartou a hipótese de ligação com o tráfico de drogas e prendeu anteontem um homem suspeito de envolvimento no assassinato da votuporanguense Vanessa de Moraes Canuto Mascheto, no dia 29 de dezembro do ano passado. O crime, que ocorreu em Jales, conforme as investigações, teria motivação passional, já que o assassino e a vítima teriam um relacionamento amoroso.Conforme apurado pelo, o homem preso agora não seria o autor dos disparos. Ele é suspeito de ter emprestado a arma para que o assassino cometesse o crime. O suposto atirador, que é morador de Pereira Barreto, ainda está foragido.No dia do crime, Vanessa teria ido para Jales para um encontro amoroso com o assassino que, segundo as investigações, é casado e a companheira está grávida. Durante este encontro eles teriam se desentendido e momentos depois o homem decidiu executar a mulher.Vanessa estava em um carro, na rua Affonso Meroti, no Parque Industrial III, em Jales (local bem afastado e pouco movimentado), quando um motociclista parou ao lado de seu carro e depois de algum tempo de conversa, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Ao todo, cinco tiros atingiram a mulher, sendo três deles na cabeça, um no braço e outro no peito.A execução foi registrada por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e as imagens ajudaram a polícia nas investigações. O caso foi registrado como homicídio qualificado e, a princípio, a suspeita era de que o caso poderia estar associado a um suposto acerto de contas, já que Vanessa estava de “saidinha temporária de Natal” e cumpria pena em regime aberto após ser presa em razão de uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que resultou na apreensão de 100kg de maconha na Paschoalino Pedrazoli, em 2019.Ao longo das apurações, porém, os investigadores descartaram essa hipótese passaram a apurar o caso como feminicídio. A polícia segue com as investigações em busca do autor dos disparos.