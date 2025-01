Vítima estava em um carro que colidiu na traseira de outro veículo e depois capotou na rodovia Euclides da Cunha, perto de Simonsen

publicado em 25/01/2025

Os veículos envolvidos no acidente ficaram bastante danificados, mas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUma mulher, que está grávida, ficou ferida após um grave acidente registrado na noite de anteontem na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, perto do trevo do distrito de Simonsen. A vítima estava em um carro que colidiu na traseira de outro veículo e depois capotou ás margens da pista.De acordo com os registros policiais, o carro em que a mulher estava, um Fiat/Uno, seguia pela rodovia no sentido Simonsen/Votuporanga quando, por motivos a serem esclarecidos pela investigação, bateu na traseira de um Ford/Ka, que seguia pela mesma mão de direção. O impacto foi tão forte que o Uno acabou capotando.Com a batida, ambos os veículos ficaram bastante danificados, principalmente o Uno. Apesar dos danos materiais, porém, as pessoas que estavam nos dois carros não se feriram gravemente, mas a gestante foi socorrida às pressas para que uma avaliação mais cuidadosa sobre sua saúde e do bebê fossem feitas no pronto atendimento.A Polícia Rodoviária de Votuporanga fez o registro da ocorrência e a Polícia Técnico-Científica foi acionada para periciar o local e apontar as possíveis causas do acidente. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.