Acusado, que é usuário de drogas, foi acolhido pelo irmão em sua residência e “retribuiu” incendiando o imóvel

publicado em 20/05/2024

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, antes que se alastrassem para os demais cômodos do sobrado (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um homem incendiou a casa do próprio irmão, mesmo após ser acolhido e abrigado por ele. O crime ocorreu neste final de semana em um sobrado localizado no bairro Vale do Sol, em Votuporanga.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o acusado, seria usuário de drogas e havia sido abrigado na casa pelo irmão. Na noite de sábado (17), por motivos ainda não esclarecidos, ele ateou fogo no imóvel.

As chamas destruíram boa parte da área térrea da casa, danificando o televisor, videogame, sofá e outros móveis. Vizinhos, ao perceberem o incêndio, acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente ao local e conseguiram controlar o fogo, evitando que se alastrasse para outros cômodos do sobrado.

A Polícia Militar, ao ser acionada, encontrou o suspeito ainda nas proximidades da residência incendiada. Ele estava com uma caixa de fósforos em uma das mãos.

Os policiais detiveram o homem e o levaram para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a autoridade policial de plantão confirmou a prisão em flagrante e determinou seu encaminhamento para uma cadeia pública da região.