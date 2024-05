Crime, que tirou a vida de um rapaz de 24 anos, ocorreu em 2022, após uma briga de bar, e desde então o acusado estava foragido

publicado em 21/05/2024

Policiais civis da DIG de Votuporanga prenderam na manhã desta terça um homem acusado de matar um jovem em Riolândia (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu na manhã desta terça-feira (21) um dos autores do assassinato de um jovem, de 24 anos. Crime ocorreu em 2022, após uma briga de bar, e desde então o acusado estava foragido.

Na ocasião, M. A. S. V., vulgo "Mike", de 25 anos de idade, foi apontado como sendo um dos autores do homicídio. Após trabalho de inteligência policial desenvolvido pela DIG, foi identificado um endereço onde o procurado estaria residindo em Campinas.

Depois de levantamento inicial e trabalho de campo, foi deflagrada operação policial da DIG de Votuporanga, com apoio do GOE de Campinas, e na manhã desta terça-feira, "Mike", que estava foragido há dois anos, foi localizado e preso pelos policiais civis, no Bairro Vila Palmeiras II, na periferia de Campinas.

O preso foi encaminhado para o Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, para cumprimento do mandado prisão preventiva em seu desfavor. Em pesquisas, foi constatado um outro mandado de prisão contra "Mike", do estado da Paraíba, seu estado de origem.