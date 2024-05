Segundo o boletim de ocorrência, o desentendimento familiar começou após a jovem falar para a mãe que tinha intenção de viajar para a Ribeirão Preto

publicado em 27/05/2024

Segundo o boletim de ocorrência, o desentendimento familiar começou após a jovem falar para a mãe que tinha intenção de viajar para a Ribeirão Preto (Foto: Divulgação)

Thábata WaidemanEstagiária sob supervisãothabata@acidadevotuporanga.com.brUma briga entre mãe e filha foi parar na delegacia neste final de semana. Uma jovem de 18 anos passou por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) região zona norte em São José do Rio Preto, após uma discussão com a mãe, que acabou em mordida e agressões físicas.Segundo o boletim de ocorrência, o desentendimento familiar começou após a jovem falar para a mãe que tinha intenção de viajar para a Ribeirão Preto. A viagem não foi aceita pela mãe, de 37 anos, e a insistência da filha com relação a viagem levou a uma discussão, e a mãe deu uma mordida nas costas da jovem, dentre outras agressões.Após a briga, a filha procurou o plantão policial e informou os fatos, sendo orientada sobre a possibilidade de solicitar medida protetiva, mas decidiu por não fazer isso no momento. Encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento, a vítima passou por assistência médica e foi liberada.O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal.