publicado em 01/02/2024

Foram encontrados 93 tijolos de cocaína, totalizando uma quantidade de 98,9 quilos da droga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi detido em flagrante por transportar aproximadamente 100 quilos de cocaína em seu veículo, em uma operação conjunta entre os policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e a Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

A ação que resultou na prisão do traficante teve início quando as equipes de patrulhamento realizavam suas atividades de rotina na região do Km 324 da rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul. Durante a abordagem a um motorista, os policiais notaram indícios de irregularidades que levaram a uma vistoria no veículo em questão.

A surpresa veio quando, durante a busca, foram encontrados 93 tijolos de cocaína, totalizando uma quantidade de 98,9 quilos da droga. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) confirmou que o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.