O fato aconteceu ontem pela manhã no bairro Marão, região Centro-Sul do município; o rapaz foi socorrido e segue em estado grave

publicado em 19/01/2022

O jovem de Votuporanga, Ricardo Penquis, de 23 anos, foi socorrido em estado grave após ter sido de 20 tiros em frente à sua casa (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um jovem de 23 anos foi baleado ontem pela manhã em um “bairro nobre” de Votuporanga. O caso aconteceu na rua General Osório, no bairro Marão, região Centro-Sul do município. Ricardo Penquis foi socorrido em estado grave, após ser alvo de 20 tiros em frente à sua casa.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem no local do crime, os autores estariam em um carro preto no momento em que efetuaram os disparos contra a vítima e após isso fugiram. Um cachorro também foi atingido e morreu.

A Polícia Civil e a Polícia Técnica estiveram no local para entender a dinâmica do crime.

O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga. De acordo com o delegado responsável pelo caso, dr. Rafael Latorre, a polícia apura se houve troca de tiros no local, já que a perícia encontrou várias capsulas de pistolas calibre 9mm e a cena do crime aponta que havia mais uma arma envolvida.

O delegado afirmou ainda que as circunstâncias do crime ainda não foram elucidadas e nem o que pode ter o motivado, já que não foi encontrada nenhuma testemunha. A polícia aguarda a recuperação da vítima para que ela possa colaborar com as investigações.