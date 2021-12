Os policiais encontraram ainda algumas armas de fogo, porém, estas estavam todas regulares (CR, Guia de Tráfego e CRAF) em nome dos envolvidos

publicado em 07/12/2021

A Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu um homem que mantinha um estoque de munições em um estabelecimento comercial (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu um homem que mantinha um estoque de munições e acessórios proibidos em um estabelecimento comercial, no Centro da cidade. O preso tinha silenciadores, calibradores, espoletas e dezenas de munições para diversos calibres.De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu por meio de um mandado expedido pela Justiça Estadual da Comarca de Votuporanga. O homem foi pego com dois silenciadores, um cano de revólver calibre 38, um calibrador para cartucho calibre 36, 405 espoletas, 273 munições de calibres 38, 32, 380, 7.62, 44, 40, 308, 7, 25 e 20, irregulares.Os policiais encontraram ainda algumas armas de fogo, porém, estas estavam todas regulares (CR, Guia de Tráfego e CRAF) em nome dos envolvidos.Diante disso foi dado voz de prisão ao comerciante, bem como os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Paulo de Faria, onde permaneceu à disposição da Justiça.A prisão fez parte da “Operação Abate” que está em vigor em Votuporanga e na região.