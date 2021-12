A vítima conseguiu escapar e pedir ajuda na casa vizinha; horas depois a Polícia Militar prendeu o criminoso no bairro Pacaembu

publicado em 01/12/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um ladrão que roubou uma casa no bairro Bela Vista, após ameaçar e agredir a vítima (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um ladrão que roubou uma casa no bairro Boa Vista, região Oeste do município, na tarde de terça-feira (30). N.G.P., de 22 anos, foi pego horas depois do crime, enquanto andava de bicicleta pelo bairro Pacaembu.De acordo com o apurado, a vítima estava dentro de sua casa, quando ouviu um forte barulho. Ela saiu no quintal e se encontrou com o assaltante. Naquele momento, N.G.P. agarrou a mulher pelos cabelos para evitar que chamasse ajuda, mas em seguida ela conseguiu fugir e foi até a casa vizinha, que é de seu avô.Lá, em contato com a polícia, a mulher passou as características e os militares seguiram em buscas pelo suspeito. Quando no bairro Pacaembu, na rua Dimas Lievana de Camargo, eles localizaram o infrator, que foi revistado, identificado pela vítima e preso em flagrante.Diante disso, ele foi levado para a Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde permanece à disposição da Justiça.