A equipe prendeu um homem de 20 anos e apreendeu um menor de 16 anos, que estavam associados para a traficar no município

publicado em 03/11/2021

A Polícia Militar de Votuporanga derrubou um esquema de tráfico em que os criminosos usavam rádios comunicadores (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga derrubou um esquema de tráfico de drogas em que os criminosos utilizam rádios comunicadores, na região Norte de Votuporanga, na terça-feira (2). O jovem R. B. S., de 20 anos e seu comparsa A. H. G. G., de 16 anos, foram flagrados com dezenas de porções de cocaína e maconha, além dos “radinhos”.De acordo com a ocorrência, a equipe, da Força Tática, se deparou com os dois em atitude suspeita na calçada, ao lado de um lote baldio, nas proximidades da Praça Brisas Suaves, o conhecido “Buracão”.Ao perceberem a aproximação da polícia, eles fugiram em sentido oposto e os policiais o perseguiram. Os dois foram alcançados e abordados. Em busca pessoal, foram localizadas dezenas de pinos cheios de cocaína, porções de Maconha, dinheiro proveniente da traficância, bem como rádio comunicador (ponto a ponto), utilizado para avisar a presença policial pelas imediações do ponto de venda de drogas.Diante dos fatos, eles foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico, ambos foram conduzidos à Central da Polícia Civil, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência ratificando a prisão e apreensão dos mesmos, que responderão pelos crimes praticados.