Corpo estava em estado avançado de decomposição e casa não apresentava sinais de arrombamento

publicado em 08/11/2021

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por vizinhos que localizaram o corpo da vítima (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa no Residencial Vetorasso, em São José do Rio Preto, na manhã de sábado (6).De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por vizinhos que localizaram o corpo da vítima.No local, as equipes constataram a morte de Mayane Meira de Oliveira e verificaram que o corpo estava em estado avançado de decomposição. A casa não apresentava sinais de arrombamento.Ainda segundo o B.O., o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como morte suspeita.*Com informações do g1.