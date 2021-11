A condutora de uma moto Honda Bis não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente

publicado em 01/11/2021

Um grave acidente tirou a vida de uma motociclista de apenas 24 anos que seguia na Rodovia Euclides da Cunha, SP-320 (Foto: Divulgação)

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (01) de novembro, tirou a vida de uma motociclista de apenas 24 anos que seguia na Rodovia Euclides da Cunha, SP-320, no trecho próximo ao viaduto de acesso a Estrada da Uva em Jales, no KM 589 + 800 metros.A notícia foi divulgada pela equipe de reportagem da rádio Antena 102. De acordo com as informações, a ocorrência foi registrada envolvendo duas motos com placas de Urânia. O condutor de uma Honda CG-150, de 40 anos, teve ferimentos no braço e foi socorrido.A condutora de uma moto Honda Bis não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.Tudo indica que a motociclista se chocou contra uma carreta. A informação extra-oficial é de que a carreta talvez nem tenha percebido e que teria seguido o trajeto que fazia pela rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência que foi registrada por volta das 6h40 da manhã e as investigações devem apontar as causas do acidente.*Com informações do Foco News.