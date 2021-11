Segundo o boletim de ocorrência, PM teria atirado para se defender de agressões. Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso

publicado em 08/11/2021

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe chegou ao local e ele passou a ameaçar os PMs com um facão (Divulgação/g1)

Um homem de 42 anos morreu depois de ser baleado por um policial militar durante o atendimento de um caso de violência doméstica no bairro Cidade Nova, em Buritama, no domingo (7).De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe chegou ao local e ele passou a ameaçar os PMs com um facão.Para tentar evitar a agressão, um dos policiais atirou em direção a um carro que estava na garagem da casa do homem. Contudo, ele continuou fazendo ameaças e o PM disparou outras vezes.Alessandro Júnior Martins foi atingido por dois tiros e morreu no local, ainda segundo o B.O. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).Conforme o documento, o policial militar atirou para se defender das agressões, em legítima defesa.A Polícia Militar vai realizar um procedimento próprio com relação aos desdobramentos específicos decorrentes da ação. Já a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso.*Com informações do g1.