Antonio Barbosa matou sua então esposa, Suelen Karine Camilo, na frente dos filhos, em um sítio de Votuporanga, no Natal de 2018

publicado em 22/10/2021

Antonio Barbosa dos Santos sentará no banco dos réus pela morte de sua então esposa, Suelen Karine, no sítio em que viviam (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Justiça de Votuporanga segue nesta sexta-feira (22) com o mutirão de júris, ao analisar o caso do peão Antonio Barbosa dos Santos, de 41 anos, que matou sua então esposa, Suelen Karine Camilo, de 29 anos, com um golpe de machado na cabeça no dia 25 de dezembro de 2018. Os sete jurados do Conselho de Sentença terão que decidir se ele é culpado ou inocente da acusação de homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio).O crime ocorreu na propriedade rural em que os dois viviam, na Estrada Adriano Pedro Assi, mais conhecida como Estrada do 27. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Antonio teria matado a companheira, na frente dos filhos, porque ela queria terminar o relacionamento que eles mantinham há 13 anos.“Quando retornou à casa onde moravam, a fim de buscar o filho, [Suelen] foi surpreendida por Antonio que, aproveitando-se de distração da vítima, que ocupava sua motocicleta, saiu de trás da casa de posse de um machado e desferiu um golpe [em sua] cabeça, não lhe deixando qualquer margem de reação e defesa”, diz a acusação.Depois do assassinato o acusado fugiu e só foi preso quatro meses depois em uma fazenda na cidade de Candiba, na Bahia. Desde então ele segue preso.Procurada, a defesa de Antonio Barbosa, comandada pelo advogado Douglas Fontes, não se manifestou até o fechamento da edição desta sexta-feira.