Jovem já é um velho conhecido da polícia e chegou a ser apreendido quatro vezes; agora, maior de idade, ele pôde ser preso

publicado em 29/09/2021

O jovem L. H. S. V., de 18 anos, foi direto para a cadeia depois de ser flagrado com cinco tabletes de maconha, no bairro São João (Foto: Divulgação)

A Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu nesta quarta-feira (29) um velho conhecido da polícia. Quando menor de idade, o rapaz chegou a ser apreendido quatro vezes por tráfico, mas, agora que completou 18 anos, foi mandado direto para cadeia após ser flagrado com cinco tabletes de maconha, no bairro São João, região Sul do município.De acordo com o registro policial, L. H. S. V., estava sendo investigado pela Especializada e na tarde de ontem, os policiais da Dise o surpreenderam em sua residência, no bairro São João na posse de cinco tabletes de maconha, sendo que quatro deles estavam estrategicamente fracionados para a venda e um maior ainda iria ser fracionado, totalizando um peso aproximado de 535 gramas.Além do entorpecente, os policiais apreenderam um aparelho celular que passará por perícia. O investigado foi conduzido e autuado em flagrante delito pelo delegado da Dise, dr. Allan Francisco Athayde Soares, e posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça