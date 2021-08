A pequena Ana Sofia, de 42 dias, foi encontrada engasgada e já com coloração arroxeada, policiais realizaram manobra para salvar sua vida

publicado em 19/08/2021

A pequena Ana Sofia, de 42 dias, foi salva na madrugada desta quinta-feira (19) de um engasgamento (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoUma rápida ação da Polícia Militar de Votuporanga salvou a vida da pequena Ana Sofia, de apenas 42 dias, que estava engasgada com leite. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19).A mãe identificada como Luana, moradora do bairro Pró-Povo acionou os militaresvia 190. Imediatamente os policiais CB PM Silmar e CB PM Cipriano se dirigiram até ao local e encontraram Luana com a filha no colo, na rua e em desespero, junto de alguns vizinhos.Constatado o engasgamento, os policiais realizaram a manobra de “Heimlich” e em poucos minutos foi desentupida as vias áreas da pequena Ana Julia. Os policiais conduziram a mãe e a criança até o Mini Hospital do Pozzobon, onde foi examinada e logo em seguida liberada, pois a bebê já estava bem.De acordo com a ocorrência, também foi realizado apoio a mãe e a criança de volta até a residência.