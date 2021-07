Além de furtar os doces de uma loja de departamento, o réu ainda levou objetos de outra empresa no comércio de Votuporanga

publicado em 02/07/2021

O acusado foi preso em flagrante no ano passado, por furtar chocolates e outros objetos em lojas de Votuporanga (Foto: Ilustrativa/Divulgação PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, Dr. Mauricio José Nogueira, condenou um ladrão que fez um limpa no setor de chocolates e bolachas das “Lojas Americanas”, e também furtou objetos da loja “Cris Park” localizadas no centro comercial de Votuporanga. G. E. M. de O., de 29 anos, foi preso em dezembro do ano passado e cumprirá um ano e sete meses de pena.De acordo com os autos do processo, o acusado, foi descoberto enquanto furtava itens como porta-moeda, luvas, caixa de som, capa de celular e pulseiras. Uma funcionária percebeu a ação do suspeito e avisou o chefe para que verificasse nas câmeras, momento em que o suspeito fugiu da loja e a polícia foi acionada.Com o chamado, a polícia iniciou às buscas nas adjacências, já ciente das características do homem, e encontrou o suspeito na rua Pará. Ele confessou aos policiais a autoria do crime e que havia dispensado os objetos furtados em uma lanchonete no calçadão da Concha Acústica.Foi aí então, que a polícia descobriu que G. E. M. de O., também tinha furtado a sessão de chocolates da “Lojas Americanas” que também fica na principal rua do comércio. Todos os pertences foram reconhecidos e os gerentes das lojas localizaram por meio das câmeras de segurança o momento em que o suspeito furtou os objetos.Em juízo o denunciado G. E. M. de O., se limitou a dizer que não se lembrava do que tinha feito. Diante dos fatos, o juiz condenou o réu, duas vezes, pelo crime de furto a um ano e sete meses de prisão.