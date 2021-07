Equipes da Guarda Civil foram acionadas para atender a ocorrência e descobriram que o homem chegou alterado e pediu para ser atendido por ter se envolvido em uma briga

publicado em 10/07/2021

Homem foi preso após quebrar portas de Unidade de Pronto Atendimento de Rio Preto (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um homem foi preso após danificar portas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, em São José do Rio Preto, na madrugada de sexta-feira (9), no feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932.Uma câmera de segurança registrou o momento em que o rapaz foi contido por seguranças e colocado em uma cadeira de rodas.De acordo com o termo de depoimento, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas para atender a ocorrência e descobriram que o homem chegou alterado e pediu para ser atendido, pois havia se envolvido em uma briga.O rapaz, então, começou a chutar e a dar soco nas portas das unidades. Em seguida, foi contido por seguranças e levado à delegacia de Rio Preto após precisar suturar a testa por conta de um ferimento.*Com informações do G1