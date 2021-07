O pedido de desculpas, porém, não comoveu o juiz que analisou o caso e o acusado acabou condenado a dois anos de prisão

publicado em 30/06/2021

Criminosos furtaram dois notebooks do escritório de um advogado votuporanguense e um deles depois pediu perdão (Foto: Divulgação/PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO furto a um escritório de advocacia no bairro São João, em Votuporanga, trouxe uma ação inusitada de um dos criminosos envolvidos. Supostamente arrependido, um dos acusados do crime enviou uma carta para a vítima pedindo perdão e disse que nunca mais iria fazer isso.O fato ocorreu em outubro do ano passado, mas seu desfecho se deu na terça-feira (29), com a condenação de W.R.J., de 37 anos, e R. G. de F., de 55 anos, a dois anos de prisão, em regime fechado, pelo arrombamento do escritório e o furto de dois notebooks, avaliados em mais de R$ 5 mil.De acordo com o processo, os dois acusados foram presos em flagrante na época, após a empresa responsável pelo monitoramento do local acionar a polícia e apresentar as características dos suspeitos. A Polícia Militar então realizou diligências e conseguiu capturar os criminosos e recuperar os objetos do furto.Levados para a prisão, W.R.J. enviou uma carta para o advogado que foi vítima do furto e pediu perdão. O pedido de desculpas, porém, não convenceu o juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, tendo em vista que W.R.J. responde por diversos crimes semelhantes.