Acusados foram flagrados enquanto desenterravam o entorpecente com a figura do personagem Heisenberg, da série americana

publicado em 13/05/2021

Homens flagrados com maconha ‘timbrada’ com imagem de personagem do ‘BreakingBad’ foram condenados (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou dois homens a 13 anos de prisão, por tráfico e associação ao tráfico de drogas. W. A.da S. e M. H. M. G. foram flagrados enquanto desenterravam mais de 77kg de maconha em uma propriedade rural na vicinal Hebert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence, em novembro do ano passado.À época, a prisão repercutiu na região em razão de uma característica específica da droga apreendida. Os pacotes de drogas continham imagem do personagem Heisenberg, codinome de Walter Whiter, que na série americana BreakingBad produzia e vendia metanfetamina.De acordo com os autos do processo, a polícia militar fazia ronda pela região quando adentrou na vicinal e viu um motociclista saindo da chácara. Ao notar a presença da polícia ele efetuou o retorno, o que chamou a atenção dos militares que efetuaram a abordagem.Questionado, M. H. M. G acabou confessando que estava negociando grande volume de drogas e preparava-se para buscar R$70.000,00 do comprador, a quem não identificou. Os policiais seguiram a pé até uma plantação de mandioca, onde avistaram pessoas, com lanternas, tentando fugir, duas delas conseguiram escapar, mas W. A. da S. acabou detido.Prosseguindo com as diligências os militares encontraram em mio à plantação uma quantidade expressiva de droga, que já havia sidodesenterrada e com o apoio de outras unidades policiais conseguiram encontrar 77kg de maconha, além de apetrechos para fracionar e embalar o entorpecente.“Circunstâncias judiciais exacerbadas,exalçando-se a petulância de grupo de malfeitores utilizar imóvel rural, situado em pacatacomarca, como base logística de armazenamento de elevada quantidade de entorpecente”, disse o juiz ao apresentar sua sentença.Diante dos fatos e por já serem reincidentes, os acusados foram condenados a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas e mais cinco anos pelo crime de associação ao tráfico, totalizando 13 anos de prisão para cada condenado.