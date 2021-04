Eles foram abordados num carro e o jovem que dirigia tinha droga escondida na cueca

Policiais encontraram 150 gramas de maconha com o casal; mulher já tinha sido presa por tráfico (Imagem: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um casal, de Votuporanga, no domingo (4) por tráfico de drogas. Eles foram abordados enquanto estavam num carro e o jovem de 22 anos, que dirigia o veículo, tinha maconha escondida na cueca. A mulher já tinha sido presa anteriormente por tráfico.A polícia interceptou o casal, que já era suspeito de tráfico de drogas, no bairro Cohab. Quando revistaram o veículo em que eles estavam, os policiais encontraram mais quatro porções de maconha. No total, 150 gramas da erva foram apreendidos.De acordo com a polícia, essa quantia seria suficiente para a produção de mais de 200 porções da droga, que depois poderiam ser vendidas para usuários.A polícia encaminhou o casal para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde eles permaneceram à disposição da Justiça.