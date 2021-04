A Polícia Ambiental registrou diversas denúncias nos últimos dias e encaminhou para o órgão, que fez vistorias ontem na região

publicado em 22/04/2021

A mortandade de peixes tem assustado os pescadores da região, que cobram providências das autoridades (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Uma súbita mortandade de peixes tem preocupado os pescadores de Votuporanga e de toda região. O caso tem sido registrado no rio São José dos Dourados e ganhou as redes sociais ontem, com vídeos e fotos de dezenas de peixes mortos.

“Hoje presenciei essas cenas de cortar meu coração! Peço ajuda de todos que tenha o conhecimento de como tentar divulgar e tentar punir os culpados pelo amor de Deus! Rio São José dos Dourado (Pedro quinca) 21 de abril 2021! Milhares de peixes morrendo por um possível produto jogado na água. O único lugar que temos para pescar aqui por perto”, postou o pescador Renato Vicente.

O caso foi parar na Polícia Ambiental, que já registrou a ocorrência e acionou Cetesb (Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental). Os agentes do órgão foram levados ontem pelos policiais aos locais denunciados para colher amostras da água e avaliarem o que pode estar ocasionando o problema.

Procurada, a Cetesb disse, em nota, que enviou técnicos para o local das denúncias, “mas eles não constataram nenhuma mortandade de peixes”, diz o documento.

Outro caso