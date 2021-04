Pacote chegou ao CDP (Centro de Detenção Provisória) via Sedex

publicado em 01/04/2021

Foi instaurado um Procedimento Interno Disciplinar sobre o detento e a visitação da mãe foi suspensa (Foto: Divulgação)

Agentes do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José do Rio Preto encontraram uma encomenda inusitada enviada a um dos detentos. Durante o procedimento de revista das encomendas que chegam à unidade via Sedex, os agentes encontraram uma placa de celular dentro de um doce, que deveria ser entregue ao um dos detentos.De acordo com a SAP (Secretara de Assistência Penitenciária), a guloseima teria sido enviada pela mãe do interno, via Sedex. A caixa foi submetida à revista por um equipamento de raio-x e os agentes suspeitaram do conteúdo. O fato ocorreu na segunda-feira (29).O doce com a placa de celular foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Também foi instaurado Procedimento Interno Disciplinar sobre o detento e a visitação da mãe foi suspensa.*Com informações do DL News