Agentes prenderam duas mulheres e um homem no bairro Fraternidade

publicado em 05/03/2021

Policiais também apreenderam utensílios usados para manipular e pesar a cocaína (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam, em flagrante, duas mulheres e um homem no bairro Fraternidade, em Rio Preto, nesta quinta-feira (4). Os envolvidos estavam embalando cocaína na cozinha da residência onde estavam.Segundo a polícia, uma das mulheres presas, de 45 anos, era investigada por tráfico de drogas e já estava na mira dos policiais há algumas semanas. Ela foi flagrada embalando a droga junto com outra mulher de 38 anos e um homem de 24."No momento da diligência, o trio estava na cozinha ativamente embalando cocaína. No local, foram encontradas quase 10 mil embalagens do tipo eppendorf (pino), uma bacia cheia da droga, partes de um tijolo e outras porções já embaladas e prontas para o comércio", explicou a polícia.Os policiais também apreenderam utensílios usados para manipular e pesar a cocaína. Os envolvidos foram levadas para a Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e vão passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (5). Toda a droga foi apreendida e seria periciada.*Com informações do SBT Interior