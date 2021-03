Crime aconteceu anteontem e bandido vestido de motoboy foi identificado após ser flagrado por câmeras de segurança

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde quinta-feira (4) o ladrão que, vestido de motoboy, arrombou o “baú” de uma Honda/Biz, que estava estacionada na frente de uma residência na rua Olívio Remedi, Jardim Universitário. Ele foi identificado após ser flagrado por câmeras de segurança de casas vizinhas.

De acordo com a ocorrência policial, cientes do furto da bolsa, os policiais faziam patrulhamento tático pelo bairro Parque Brasília, quando avistaram o suspeito e o reconheceram pelas características colhidas através de câmeras de segurança e decidiram pela abordagem.

Durante entrevista, o criminoso confessou a prática do furto, bem como informou o local onde havia dispensado os objetos furtados, sendo localizados. Na residência do infrator foi apreendida a camiseta utilizada no delito.

Diante dos fatos, o acusado foi apresentado na Central de Flagrantes, onde a autoridade policial devolveu os objetos furtados para a vítima, mas liberou o criminoso logo em seguida para responder pelo crime em liberdade.

De acordo com informações extraoficiais, o suspeito já é um velho conhecido da polícia e teria pelo menos outras dez passagens criminais por furto, outras inclusive semelhantes a essa.

