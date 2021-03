Ela é dependente química e já foi internada dezenas de vezes para tratar vício em crack, cocaína e maconha

publicado em 25/03/2021

Ela foi reconhecida pela vítima após tentar assaltá-la com um simulacro de arma de fogo (Imagem: A Cidade)

Uma desempregada de 27 anos, que vive em situação de rua, foi presa na noite de quarta-feira (24), após tentar assaltar uma mulher utilizando um simulacro de arma de fogo.A abordagem aconteceu por volta das 20h, na avenida Bady Bassitt, em São José do Rio Preto. A vítima, uma representante comercial de 49 anos, disse que a mulher fez menção de estar armada e exigiu o aparelho celular. Mesmo assim ela correu para o outro lado da avenida e telefonou para a Polícia Militar.Caroline Tose foi localizada por uma equipe a poucos metros do local do assalto. Ao perceber que seria abordada, ela dispensou um simulacro de revólver. Reconhecida pela vítima, a moradora de rua foi presa por roubo.Dependente química, Caroline registra passagens criminais por furto e roubo. Segundo o apurado pela reportagem, ela já foi internada compulsoriamente dezenas de vezes, para tratar o vício em crack, cocaína e maconha, que começou aos 10 anos de idade, quando morou com uma tia, que também era dependente química.*Com informações da CBN