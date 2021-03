Trata-se de uma Honda/CG, placa BJX 0454, que era utilizada nas entregas de uma farmácia do município

publicado em 22/03/2021

Moto foi furtada nesta sexta-feira (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Em meio à crise e a dificuldade que todos estão passando em razão da pandemia do coronavírus e as restrições na área comercial, os amigos do proprietário de uma motocicleta que foi furtada nesta segunda-feira (22) em Valentim Gentil foram as redes sociais e fizeram um apelo para encontrá-la. Trata-se de uma Honda/CG, placa BJX 0454, que era utilizada nas entregas de uma farmácia do município.

De acordo com um dos amigos da vítima, o veículo estava estacionado na frente do estabelecimento, na Avenida Cavalin, quando foi levada por uma pessoa ainda não identificada. A polícia foi acionada e está à procura dos suspeitos.