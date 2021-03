Por conta de uma situação vexatória, homem se armou com um revólver e saiu na caçada do 'fofoqueiro'

publicado em 24/03/2021

Segundo o B.O, homem ficou irado ao descobrir que um morador havia dito que ele tinha importunado mulheres (Imagem: A Cidade)

Uma fofoca entre vizinhos quase terminou em tragédia na noite de terça-feira (23), no bairro Luz da Esperança, em Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, um homem identificado apenas como Francisco ficou irado ao descobrir que um morador havia dito que ele tinha importunado mulheres que residem em uma casa da rua Ivo Luis Bossa - fato que seria inverídico.Por conta da situação vexatória, Francisco se armou com um revólver e saiu na caçada do “fofoqueiro” e, acreditando que ele estava escondido em uma casa, disparou tiros contra a residência, acertando uma janela e a parede.O morador do imóvel atingido, um pedreiro de 59 anos, disse à polícia que Francisco estava determinado a acertar o autor das calúnias, mas que o homem não estava no endereço.Após os disparos, ele fugiu e não foi localizado pelos PMs.*Com informações da CBN