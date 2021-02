Ele estava com 29 invólucros de crack que seriam revendidos a usuários

publicado em 25/02/2021

O indivíduo foi preso em flagrante com 29 invólucros de crack, no bairro Matarazzo em Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite desta quarta-feira (24), um traficante com invólucros de crack, nas proximidades do bairro Matarazzo, região Sul do município.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a equipe estava em patrulhamento ostensivo, quando o indivíduo, já conhecido nos meios policiais, foi avistado em atitude suspeita. O local já era popular por ser ponto de tráfico e quando avistou a presença policial dispensou uma sacola, tentou fugir e foi pego pelos policiais.