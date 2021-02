Vítima foi atingida por carro durante obra e ficou presa nas ferragens

publicado em 09/02/2021

Vítima chegou a sinalizar a obra com cones e cavaletes, mas acabou sendo atropelada (Foto: Reprodução/SBT Interior)

Um empreiteiro de 30 anos está internado em estado grave na UTI do Hospital de Base, em Rio Preto, após ser atropelado.A vítima, que trabalha para uma empresa terceirizada do Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto) do município fazia uma manutenção na rua, quando foi atingido por um carro e prensado atrás do caminhão da empresa.??Ele ficou preso nas ferragens e foi socorrido por uma ambulância, que precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.?O trabalhador também havia sinalizado a rua com cones e cavaletes antes de iniciar os trabalhos. O motorista do veículo ficou em estado de choque e precisou passar por atendimento médico.De acordo com o HB, o empreiteiro está sendo acompanhado por uma equipe médica e não tem previsão de alta.*Com informações do SBT Interior